新潟市で5月5日、県少年相撲大会が開かれました。 「日頃の練習の成果を十分に発揮し、正々堂々と戦い抜くことを誓います」 新潟市中央区の鳥屋野総合体育館には、まわしをはいた真剣な表情の多くの子どもたちの姿がありました。開かれていたのは毎年恒例の県少年相撲大会です。 【小学生】 「悔いのないような取り組みをしたい。全勝したい」 【中学生】 「正々堂々、突っ込んでいきたい。緊張はしているが、家族が応援して