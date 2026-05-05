新潟県佐渡市では様々な花が咲き誇り、訪れる観光客を出迎えています。 駐車場に止まるキャンピングカーが観光客の多さを物語る佐渡。大型連休も観光地がにぎわいを見せる中、観光客を出迎えるのは島が誇る花々です。 佐渡金山のシンボル・道遊の割戸の近くではツツジが咲き誇り、史跡を彩っています。 観光名所の大佐渡スカイライン沿いでは地表を這う竜のように見える千竜桜が見頃に。 【訪れた人】 「すごくきれいだ