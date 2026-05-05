大型連休をふるさとや行楽地で過ごした人のUターンラッシュが5月5日、ピークを迎えています。新潟駅には連休を満喫したと笑顔で話す人が見られた一方で、家族との別れを惜しむ声も聞かれました。 春の大型連休も終盤。5日、Uターンラッシュのピークを迎えた新潟駅には多くの家族連れの姿が見られました。 【吉田優アナウンサー】 「新潟駅の新幹線ホームには大きな荷物や土産袋を持った人