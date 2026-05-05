“日本の棚田百選”に選ばれている新潟県三条市の『北五百川の棚田』。野生動物による被害があとを絶たず、400年以上の歴史に幕を下ろすことになります。 【齋藤正昂アナウンサー】 「絶景の棚田として知られる三条市下田地区の北五百川の棚田。あいにくの雨ではありますが、機械ではなく手による田植えが行われています」 5月4日、三条市にある北五百川の棚田で行われたのは、市の新採用職員による田植え体験です。 三