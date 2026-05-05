【イスタンブール共同】イランのアラグチ外相は5日、中国を訪れ、地域情勢や2国間関係について話し合うと交流サイト（SNS）で明らかにした。今月中旬のトランプ米大統領の中国訪問に先立ち、イランの立場を伝える狙いとみられる。アラグチ氏は米国との停戦合意後、外交を活発化させている。4月下旬には米イランの仲介国パキスタンを訪れたほか、オマーンでハイサム国王、ロシアでプーチン大統領とそれぞれ会談した。