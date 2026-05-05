元乃木坂46で女優の西野七瀬（31）が5日、都内で、アンバサダーを務める米映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」（アーロン・ホーバス、マイケル・ジェレニック監督）公開記念舞台あいさつに出席した。同作は任天堂を代表するゲームシリーズ「スーパーマリオ」の世界をもとにしたアニメーション作品の2作目。前作に引き続き、イルミネーションのクリス・メレダンドリと、任天堂の宮本茂氏によって共同でプロデュースさ