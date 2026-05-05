マーベラスの１０周年記念大会（５日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）で、団体創設者の長与千種（６１）が約１年のリングで躍動した。２０１６年５月３日の豊洲大会で女子プロ界のレジェンド、長与が旗揚げし、１０年の長きにわたって女子プロレス界を盛り上げてきた。１０周年大会では宝山愛、デビュー戦の新人・天羽瑠迦（あまはね・るか）と組み、アジャコング、彩芽青空、同じくデビュー戦の早乙女聖（さおとめ・ひじり）と６人タッグ