◆卓球世界選手権団体戦第８日（５日、英ロンドン）決勝トーナメント（Ｔ）１回戦が行われ、橋本帆乃香（デンソー）、張本美和（木下グループ）、面手凛（日本生命）で臨んだ世界チームランク２位の日本女子は、同１９位のクロアチアを３―０で下し、２回戦に進んだ。リーグ戦で起用してきた左のエース・早田ひながメンバーから外れたが、日本は層の厚さを見せた。第１試合でシングルス世界ランク１５位のカットマン・橋本