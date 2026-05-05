広島は５日のＤｅＮＡ戦（横浜）を延長１２回、５―５で引き分けた。売り出し中の持丸泰輝捕手（２４）が値千金の働きでチームの連敗危機を救った。４月にプロ初安打、捕手としても先発機会を増やしていた持丸は７回に代打で登場。その後は本業の捕手としてマスクをかぶった。そして１点を追う９回の２打席目に会心の一振りを見せつけた。先頭でＤｅＮＡのクローザー・山崎の１５０キロを捉えた。「手応えは完璧だったんです