日本テレビのラルフ鈴木アナウンサーが、「こどもの日」ショットを披露し注目を集めている。鈴木アナは５日に自身のインスタグラムを更新し、立派な兜を背にタキシード姿で撮影された、こどもの日の思い出深い一枚を公開。「和洋折衷な『こどもの日』。兜✕タキシード。親のセンスよ」とつづった。この投稿には「顔！」「既にイケメン」「可愛いですね」「もうラルフだね」といったコメントが寄せられている。