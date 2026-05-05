マーベラスの１０周年記念大会（５日、横浜ＢＵＮＴＺＡＩ）で、凜（３３）が引退試合に臨み、有終の美を飾った。２０１６年５月３日の旗揚げ戦で「門倉凜」としてデビューし、ＡＡＡタッグ王座を獲得するなど活躍。２０２２年４月には佐々木健介＆北斗晶夫妻の長男、健之介氏と結婚した。２３年１月にはマーベラスを退団し、同年８月には第１子の長女を出産したことを公表。引退試合では憧れだったマリーゴールドの岩谷麻優と