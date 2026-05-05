名古屋競馬での大本命馬の２着敗退に、ＳＮＳ上が騒然となっている。東海３冠レースの初戦「第６５回駿蹄賞・Ｓｐ１」は５月５日、名古屋競馬場・ダート２０００メートルで行われた。単勝１・２倍で断然人気のアストラビアンコ（牡３歳、名古屋・角田輝也厩舎、父バゴ）は、好スタートから逃げの手に出たが、道中で一度は後退。最後の直線で盛り返すも２着となった。ホッカイドウ所属の２５年１０月から続いていた連勝は６でス