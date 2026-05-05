ブラジルの有力スポーツサイトｇｅなどが４日、ロビーニョ・ジュニオール（１８、サントス）が練習中にネイマールから受けた暴力をクラブへ書面で糾弾し、真相の究明と処分を求めたと報じた。「練習中の心身の安全が確保されていない。このままでは安心してプレーできない」と訴えた、と伝えている。二人は、３日の練習中にネイマールがロビーニョ・ジュニオールにドリブルでかわされて激怒。暴言を吐き、頬を殴りつけたと報じ