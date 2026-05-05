こちらはお昼12時半頃のMBCの上空です。太陽の周りに大きな光の輪が現れました。 （岡田キャスター）「大きいですね」 （大山気象予報士）「岡田さん、こちらの不思議な現象は何だと思いますか？」 （岡田キャスター）「ハロですか？」 （大山気象予報士）「そうです。正解です」 こちらはハロ（日暈）と呼ばれるものです。 太陽の光が薄い雲を作っている小さな氷の粒によって曲げられて、このように太陽