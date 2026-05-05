各地の話題を紹介する「かごしま南北600キロ」です。いちき串木野市で、特産のバレイショの収穫がありました。 いちき串木野市では、羽島を中心に28戸の農家が、毎年およそ100トンのバレイショを生産しています。 県内でも早くからバレイショの生産に取り組んできた羽島地区。 2月の植え付けの時期には、東シナ海に沈む夕日が畑のビニールに反射して美しい光景を見せていました。 収穫を迎えた先月、畑では淡い紫色