大型連休でにぎわう「アメ横商店街」で、緊急車両がスムーズに通行できるよう、警視庁が悪質な飲食店などの取り締まりを行いました。東京・台東区の「アメ横商店街」では、道路にはみ出して置かれたテーブルやいすなどで歩行者や緊急車両の通行が妨げられるといったことが問題になっています。上野地区町会連合会・水谷浩久常任理事：経営者の方も外国の方であったり、新しい経営者の方にともなって、だいぶ目に余るようなところが