長野・阿智村の住宅で5日朝、成人女性と子ども2人の遺体が見つかりました。警察が身元の確認を進めています。遺体が見つかったのは、阿智村駒場の住宅です。5日午前3時過ぎに、10代の長男から「お母さんに暴力を振るわれた」と交番に届け出があり、警察が家に入って確認したところ、成人女性1人と子ども2人の遺体が見つかったということです。この家には、40代の父親と50代の母親、10代の子ども3人が住んでいて、母親と次男、長女