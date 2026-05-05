ゴールデンウイーク中も、各地でクマによる被害が相次いでいます。秋田県では5日朝、田んぼの見回りをしていた男性がクマに襲われ、けがをしました。◇例年、ゴールデンウイークは、山にこもってエサを食べる時期だといいますが、人里で、あまりにも活発化しています。秋田県のにかほ市で、大きさは1メートルほどでしょうか、4日にクマが目撃されました。同じクマかはわかりませんが、にかほ市のとなり、由利本荘市では5日、