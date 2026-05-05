最大12連休となったゴールデンウィークも残りわずか。5月5日はUターンラッシュのピークを迎えています。JR新潟駅ではふるさとでの思い出を胸に日常へと戻る人たちの姿がありました。男の子「ばいばーいって」楽しかった連休も残りわずか・・5日、JR新潟駅では、お土産を抱える人や、別れを惜しむ人などで混雑していました。JR東日本によりますと、新潟駅から東京方面に向かう上りの自由席の乗車率は