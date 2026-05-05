5月5日（現地時間4日、日付は以下同）。「NBAプレーオフ2026」は、カンファレンス・セミファイナルがスタートし、2試合が行われた。 イースタン・カンファレンスでは、ニューヨーク・ニックスがフィラデルフィア・セブンティシクサーズ相手に137－98で圧勝。一方のウェスタン・カンファレンスは、ミネソタ・ティンバーウルブズがサンアントニオ・スパーズを104&#65