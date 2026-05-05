「木梨憲武展」の見どころを3回にわたり、木梨さん自身の言葉で伝えるシリーズ企画。今回は第2回、幅広い交友関係から生まれた作品などを紹介します。 【写真を見る】「木梨憲武展ーTOUCH」水谷豊さんから野茂英雄さんまで幅広い交友関係の中で生まれた作品などを木梨さんの言葉で解説「所さんの世田谷ベースにあったやつ」【第2回/全3回シリーズ】 開幕日には木梨さん本人も岡山に 先月（4月）11日