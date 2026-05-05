ロサンゼルス五輪世代のDF喜多壱也が所属するソシエダBが歴史的快挙を成し遂げるべく、シーズン終盤戦を戦っている。ラ・リーガ2部第38節を終え、降格圏のウエスカとは勝ち点6差をつけており、4試合を残して残留圏内をキープ。ソシエダBが2部残留を果たせば、クラブにとって1960-61シーズン以来65年ぶりの偉業となる。ソシエダBは昨季のREFE1部(3部相当)で3位につけ、昇格プレーオフを経て今季から2部に参入。今季はBチームで