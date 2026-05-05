徳島ヴォルティスは5日、ゲルト・エンゲルス監督が同日から休養することに決まったと発表した。クラブは「百年構想リーグにおけるチーム状況に関して協議を行っていた」としており、成績不振に伴う休養とみられる。エンゲルス監督は今季から徳島の監督に就任し、J2・J3百年構想リーグWEST-Aでは現在9勝1分4敗の2位。だが、直近3試合は1分2敗(1分はPK戦敗戦)と勝利がなく、前節愛媛戦では0-6の完敗を喫しており、首位の富山とは