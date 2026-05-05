河北麻友子が自身のInstagramにて、TWICEのメンバー・MOMO（モモ）との2ショット写真を投稿した。 写真：黒髪に映えるコーラルピンクのリボンも素敵！河北麻友子のコーデ、神々しい美しさが話題となった、TWICEモモの姿も ■女神のMOMO＆天使の河北麻友子による美の共演 河北麻友子は、今年3月に韓国・聖水（ソンス）にて期間限定で開催された全13ブランドによる合同ポップアップストア『Beauty Wonderlan