5月5日は「こどもの日」そして「立夏」です。暦の上でも夏になりましたが、県内各地、海を楽しむ家族連れでにぎわいました。鹿児島市の海づり公園は子どもたの入場料が無料になり、中には、大物を釣り上げる子どももいました。（記者）「鹿児島市の鴨池海釣り公園です。今日は子供の日ということで小中学生に無料開放です。多くの親子連れが釣りを楽しんでいます。よく晴れて桜島もくっきり見えています。」こどもの日の5日は