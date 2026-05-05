news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「コンビニ配送トラックが工場突っ込む運転手が意識不明の重体」についてお伝えします。◇運転席のドア付近が激しく壊れたのは、コンビニ大手セブンイレブンの配送トラックです。一方、その先にある自動車整備工場の壁や窓も崩れています。事故が起きたのは、栃木県足利市です。警察によりますと、5日午前8時ごろ、セブンイレブンの配送トラックが、配送を終え、店の駐車場か