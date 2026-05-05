◇プロ野球セ・リーグ巨人3ー2ヤクルト（5月5日、東京ドーム）こどもの日に勝利した巨人。お立ち台に上がった赤星優志投手は小学6年生のキッズからの質問に「お父さんとお母さんの手伝いを」と何度も答え、ファンの笑いを誘っていました。試合後、子どもの頃にどんなお手伝いをよくしていたのか聞くと、「ほぼ全般やりました。掃除、洗濯、皿洗いから、靴並べまで全部やりました」と少し胸をはった赤星投手。得意だったお手伝い