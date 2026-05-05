◇プロ野球セ・リーグ 中日7-3阪神(5日、バンテリンドーム)中日の井上一樹監督が土田龍空選手のセンター起用について言及しました。土田選手は7番センターで先発出場。内野手登録でこれまで1軍では、主にショートで起用。外野はレフトで2試合のみでした。センターに限ると、2軍で今季3試合、1軍ではキャリアを通じて初めてでした。井上監督はセンター起用について言及。「(土田選手は)思い切りのいい選手ですから、もともと内野手