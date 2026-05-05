◇プロ野球 セ・リーグ DeNA 5-5 広島(5日、横浜スタジアム)DeNA・相川亮二監督が延長12回を引き分けた試合を振り返りました。8回にレイノルズ投手が2失点、1点リードの9回は山粼康晃投手が被弾し追いつかれる展開。それでも「できれば当然勝って終わりたいが、今まで頑張ってくれたレイノルズと康晃にもこういう日もある」と、今季好投を続けてきた両投手をフォローします。同点の延長12回表には吉野光樹投手が3者連続三振