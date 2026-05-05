俳優の西野七瀬が5日、都内で行われたアニメ映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』公開記念舞台あいさつに登場した。【写真】宮野真守、HIKAKIN、西野七瀬…そしてヨッシーも登場マリオシリーズ好きで、本作でアンバサダーを務める西野。イベントの終盤にヨッシーが登場すると大喜び。ヨッシーの魅力を聞かれると「もう語り尽くせないですね。見た目も声もかわいいですし、個人的にはゲームの時の“踏ん張りジャン