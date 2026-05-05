中国中部・湖南省の花火工場で爆発が起き、これまでに26人が死亡し、61人が負傷しました。巨大な白煙が空高く立ちのぼっています。【映像】爆発現場の様子国営の新華社通信によりますと現地時間4日午後、「花火の町」として知られる湖南省瀏陽市の花火工場で爆発が起きました。5日正午までに26人の死亡が確認され、61人が負傷して病院へ運ばれたということです。現地の警察は、工場の責任者の身柄を拘束し事故原因を調査中