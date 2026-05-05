自民党の鈴木宗男参議院議員がロシア外務省を訪問し、ロシア側から関係改善に向け外相会談の用意があると伝えられたことを明らかにしました。【映像】鈴木宗男氏の発言の様子鈴木氏「会談の用意があるってことは大きなメッセージだと思ってます。ロシア側も少し前に踏み込んだ話をしてくれたことはありがたいなと」モスクワを訪問中の鈴木宗男議員は4日、ロシア外務省のルデンコ外務次官と会談し、7月のASEAN外相会合に合わせ