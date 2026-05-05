お笑いコンビ「ロッチ」中岡創一（48）が5日放送のニッポン放送「ラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜午前11時30分）に出演。足首を骨折して休養していたタレント松本明子（60）に送ったメッセージについて明かした。松本は今年4月、左足首を骨折して約1カ月間入院。所属事務所の後輩にあたる中岡も昨年、番組ロケ中に腰椎（ようつい）を圧迫骨折した経験があり、松本からアドバイスを求められたこともあって見舞いに行ったという。中