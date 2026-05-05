自身のSNSで報告2日に東京ドームで行われたボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチは、王者・井上尚弥（大橋）が中谷潤人（M.T）に3-0で判定勝ち。観戦チケット5万5000枚が完売した世紀の一戦には著名人が多数駆け付けた中、特等席から観戦報告した大物に熱い視線が注がれている。リングのすぐ側にいた。息をのむ激闘が演じられた2日の試合。「先日の試合、観に行ってきました!!素晴らしい試合をありが