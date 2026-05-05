5月3日、有村架純がバラエティ番組『日曜日の初耳学』（TBS系）に出演した。番組内での有村のビジュアルに、視聴者から“ある女優”を連想する声があがっている。有村は、番組MCの林修が著名人と対談する企画「インタビュアー林修」に登場。直前に放送されているTBS日曜劇場『GIFT』にも出演している有村だが、今回は放送前から注目を集めていた。「5月1日、番組の公式SNSで、有村さんの出演回が告知されたのですが、投稿には