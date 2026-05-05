【ＪＥＲＡセ・リーグ】◆巨人・竹丸和幸―ヤクルト・山野太一（１４時・東京ドーム）◆ＤｅＮＡ・深沢鳳介―広島・栗林良吏（１４時・横浜）◆中日・高橋宏斗―阪神・高橋遥人（１４時・バンテリンドーム）【パ・リーグ】◆楽天・前田健太―日本ハム・伊藤大海（１４時・楽天モバイル）◆西武・高橋光成―ソフトバンク・大関友久（１３時・ベルーナドーム）◆オリックス・田嶋大樹―ロッテ・西野勇士（１３