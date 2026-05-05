◆第３１回ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１（５月１０日、東京競馬場・芝１６００メートル）＝５日、栗東トレセンゆかりの血統馬と勢いのある注目株。松下調教師が、バルセシート（牡３歳、父キズナ）とレザベーション（牡３歳、父ダノンプレミアム）の精鋭２頭出しで挑む。バルセシートの半姉は、自身が手がけ、１９年の阪神ＪＦなど重賞を４勝したレシステンシア。ＮＨＫマイルＣは姉の因縁があるレースだ。２０年に桜花賞２着から参戦