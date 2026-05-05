テレビ朝日の佐々木若葉アナウンサーが２４歳の誕生日を迎えた。佐々木アナは５日までに自身のインスタグラムを更新。「５／３で２４歳になりました」と書き出すと、「関わってくださる方々への感謝の気持ちを忘れずに、何事も前向きに頑張ります」とつづり、「皆様いつもありがとうございます！！今後ともよろしくお願いいたします」と言葉を添えた。また、５月４日の衣装を紹介し、白のワントーンコーデで「２４」とポー