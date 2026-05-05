◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日７―３阪神（５日・バンテリンドーム）阪神の前川右京外野手が、今季１号を放った。５点ビハインドの７回２死で金丸のスライダーを捉え、右中間テラス席にソロ。「左ピッチャーから結果を出せたことは良かった」と、試合前まで今季５打数１安打３三振と苦しんでいた左投手からの一発に手応えをにじませた。昨年１０月２日のシーズン最終戦・ヤクルト戦（甲子園）以来のアーチだった。一昨年は４本塁