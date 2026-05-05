◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３―２ヤクルト（５日・東京Ｄ）巨人のライデル・マルティネス投手が１点リードの９回に登板。打者３人でピシャリと抑えた。これでヤクルトのキハダに並ぶリーグトップタイの１０セーブ目をマーク。７年連続２ケタセーブで通算２２２セーブとなった。今季はキューバ代表としてＷＢＣに出場した影響を考慮して開幕から２カードは１軍登録されず調整に専念していたが、尻上がりに状態を上げている。