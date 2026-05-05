今回は、筆者の知人A子さんのエピソードをご紹介します。A子さんの70代のお母さんは、ある俳優さんの推し活のためにSNSを始めたようです。SNSを通じて、より俳優さんのことを知れると楽しみにしていたお母さんでしたが、落ち込むことになってしまって──？ 70代の母がSNSデビュー 私の70代の母は、最近ある俳優さんのファンになり、足しげく舞台に通っています。ある日、「SNSの情報もチェックしたいのだけど