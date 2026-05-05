メ～テレ（名古屋テレビ） つい先ほどゲームを終えたドラゴンズ、投打がかみ合い3連勝です！ 子どもの日、ドラゴンズを愛するキッズたちに勝利を！ 同点で迎えた3回、一打勝ち越しのチャンスで村松。 走者一掃のタイムリースリーベースヒットで、3点のリードを奪います。 さらに4回、今シーズン2度目のスタメン・土田龍空がバンテリンドームで初ホームラン