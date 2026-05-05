◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ５―５広島＝延長１２回規定により引き分け＝（５日・横浜）広島のドラフト１位・平川蓮外野手が６試合ぶりのマルチ安打を記録した。６回２死から右打席で左翼フェンス直撃の二塁打。開幕戦以来の長打が生まれると、９回２死一、三塁では、左打席で右翼フェンス直撃の２点二塁打を放った。新井監督の指導も生かし、右打席に好感触をつかみつつあるルーキー。左打席については「試合中に何か変え