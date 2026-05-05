４月２９日、エチオピア・アディスアベバ郊外のビショフトゥ国際空港の建設現場で引き渡された新エネルギー（電動）大型トラック。（アディスアベバ＝新華社記者／耿馨寧）【新華社アディスアベバ5月5日】中国企業が製造した新エネルギー（電動）大型トラックの第1陣50台が4月29日、エチオピアで建設中のビショフトゥ国際空港の工事現場で引き渡された。同国で新エネ大型トラックが導入されるのは、今回が初めてとなる。交通イ