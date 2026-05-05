イランによる封鎖が続く中東のホルムズ海峡では、アメリカ軍が足止めされている船舶を退避させる作戦を始めましたが、軍の司令官は4日、作戦を拡大する方針を明らかにしました。アメリカ軍が4日に開始した船舶退避の作戦をめぐり、アメリカ中央軍のクーパー司令官は4日、「確保された航路は、最終的には双方向の航路となるだろう」と述べました。当面は海峡の西側に足止めされていた船舶を重点的に退避させ、その後は東側にいる船