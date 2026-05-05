3人組コーラスワークバンド「DannieMay（ダニー・メイ）」の代表曲「未完成婚姻論」が、4日付でSpotifyの韓国バイラルチャートで1位を獲得するなどSNSで話題となっている。同曲は日韓の音楽シーンで話題沸騰中。Spotify韓国バイラルチャートで1位を獲得した他、日本でも最高9位、YouTubeの人気ミュージックビデオTOP100では31位を記録。前回50位から急上昇した。ミュージックビデオの総再生回数は現在300万回を突破し、わ