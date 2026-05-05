声優宮野真守（42）が5日、都内で米映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」（アーロン・ホーバス、マイケル・ジェレニック監督）公開記念舞台あいさつに出席した。同作は任天堂を代表するゲームシリーズ「スーパーマリオ」の世界をもとにしたアニメーション作品の2作目。前作に続きマリオ役を務める宮野は「前作もすごかったので緊張はしていたんですが、これだけヒットする映画に携われることが本当にうれしい」と喜び