ダッシュボードが「全面タッチパネル」のモデルも現代のクルマは高性能化や多機能化が進み、それらを扱う操作スイッチも増える一方となっています。これら全てを従来通りの物理スイッチでまかなおうとすれば、乱雑に並んだ無数の操作スイッチで、運転席周りは埋め尽くされてしまうでしょう。【やりすぎ!?】前が「全面タッチパネル」の最新モデルを写真で見るそうしたなか、操作スイッチを美しく整理整頓する画期的なアイデアと