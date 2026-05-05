カートに乗って買い物を楽しんでいた犬が、大好きなおやつを前に見せた反応がYouTubeで注目されています。投稿したのは、柴犬のゆきちゃんと暮らしている「ShibaInu Yuki-chan柴犬ゆきちゃん」さん。投稿から2.2万回以上再生され、「リアルなぬいぐるみのよう」といったコメントが寄せられています。 【動画：カートでお買い物を楽しむ犬→『大好きなおやつ』に囲まれた瞬間、目が…愛おしすぎる光景】 おやつパ