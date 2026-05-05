パパが大好きなシニアの黒柴さんですが、この日は不在のようで…！？お喋り上手なママとのやり取りが話題を呼び、投稿は102万回再生を突破。「ホントに言ってるｗ」「可愛くて賢いなんてヤバい…」「正直すぎますぅ」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：パパのことが大好きな老犬→『今日はママと仲良くしよ』と言った結果…なんだか切ない『正直すぎる光景』】 大好きなパパがいない… YouTubeチャ